Узбекистан протестирует ставропольский клей и кофе
Несколько экспортных контрактов заключили ставропольские бизнесмены
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Оборудование для рыбных ферм Узбекистан будет закупать на Ставрополье. К такому решению стороны пришли на деловой встрече.
Решение о поставках промышленного клея бизнес Узбекистана примет после тестирования продукции в заводских условиях. Заинтересована сторона и в ставропольском оборудовании для обжарки кофе и других сыпучих продуктов, достигнута договоренность об их поставках на предприятия республики, сообщили в пресс-службе регионального минэка.
ИСТОЧНИК KP.RU