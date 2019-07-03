Узбекистан протестирует ставропольский клей и кофе

СЕГОДНЯ 11:23 2019-07-03T11:23:42+03:00

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Оборудование для рыбных ферм Узбекистан будет закупать на Ставрополье. К такому решению стороны пришли на деловой встрече.

Решение о поставках промышленного клея бизнес Узбекистана примет после тестирования продукции в заводских условиях. Заинтересована сторона и в ставропольском оборудовании для обжарки кофе и других сыпучих продуктов, достигнута договоренность об их поставках на предприятия республики, сообщили в пресс-службе регионального минэка.

ИСТОЧНИК KP.RU