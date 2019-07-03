93-летняя бабушка на Ставрополье стала сенсацией в стоматологический клинике
В 93 года жительница Ставрополья пошла удалять первый зуб
Фото: личный архив Виктории Черевник
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Когда жительница Иноземцева в 93 года впервые обратилась к стоматологу за удалением зуба, посмотреть на пациенту сбежалась вся больница. Это был ее первый зуб, который требовал похода к врачу. Племянница старушки рассказала, что ее тетя родилась в Сибири, правда живет в Иноземцево с 1941 года. Крепкая старушка даже очками не пользуется, хотя доля у нее была нелегкая: война, смерть брата, мужа, сына и двух внуков.
Однако ставропольская бабушка с сибирским здоровьем остается активным членом общества: регулярно следит за событиями в мире, читая новости из газет и смотря телевизор.
ИСТОЧНИК KP.RU