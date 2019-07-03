2019-07-03T11:54:35+03:00
Происшествия

Житель Ставрополя отстреливался от разбойников

Ночные разборки со стрельбой на улице Тухачевского прокомментировали в полиции Ставрополя
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В соцсетях опубликовано видео с ночной стрельбой в Ставрополе. Мужчины перебудили несколько домов, ссорясь на повышенных тонах во дворе на улице Тухачевского 21/3 около двух ночи. Слышно, как один мужчина просит убрать пистолет и через какое-то время раздается выстрел в воздух.

В управлении МВД по Ставрополю «Комсомольской правде» на Северном Кавказе прокомментировали, что заведено уголовное дело по статье «Разбой». В полицию с заявлением обратился мужчина. Он сообщил, что двое неизвестных, угрожая ножом, пытались похитить у него ювелирные изделия. Мужчина выстрелил в воздух из травматического пистолета, который при нем находился. Тогда преступники скрылись, в данный момент нападавших ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ингушетии впервые за восемь лет не будут драться
На Ставрополье из-за эскроу-счетов может подорожать жилье
В Минераловодском округе продолжат ремонтировать дороги
Ученые собираются продолжать исследовать Косякинский карьер Ставрополя
Суд оставит дагестанского журналиста под стражей
Сотрудника полиции избили около стадиона в Ингушетии
Минздрав края отказался проверять результаты диспансеризации Кочубеевской ЦРБ
В ДТП под Михайловском погиб молодой человек
Глушаков дебютировал за «Ахмат», начав с разгромной победы
Появилось видео со скрытых камер, где парализованная чеченка ходит
С днем рождения Ессентуки поздравит популярная группа FLY PROJECT
93-летняя бабушка на Ставрополье стала сенсацией в стоматологический клинике
Басаевец из Владикавказа отрекся от лидера во имя свободы
Узбекистан протестирует ставропольский клей и кофе
Ставропольская «Радуга» взяла Гран-при международного танцевального конкурса
В Пятигорске выяснят причину завышения цен на коммунальные услуги
65-летний ставрополец забил пьяную жену лопатой
Ставропольцы копят на квартиру 5 лет, а дагестанцы — 11
Инвалиду из Дагестана полгода отказывали в таблетках
Женщины Северного Кавказа умирают реже других
34 миллиона рублей скрыл от налоговой директор компании на Ставрополье
Жаркая рабочая неделя установилась на Ставрополье