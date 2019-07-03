Житель Ставрополя отстреливался от разбойников

СЕГОДНЯ 11:51 2019-07-03T11:54:35+03:00

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В соцсетях опубликовано видео с ночной стрельбой в Ставрополе. Мужчины перебудили несколько домов, ссорясь на повышенных тонах во дворе на улице Тухачевского 21/3 около двух ночи. Слышно, как один мужчина просит убрать пистолет и через какое-то время раздается выстрел в воздух.

В управлении МВД по Ставрополю «Комсомольской правде» на Северном Кавказе прокомментировали, что заведено уголовное дело по статье «Разбой». В полицию с заявлением обратился мужчина. Он сообщил, что двое неизвестных, угрожая ножом, пытались похитить у него ювелирные изделия. Мужчина выстрелил в воздух из травматического пистолета, который при нем находился. Тогда преступники скрылись, в данный момент нападавших ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU