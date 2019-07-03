СЕГОДНЯ 14:47 2019-07-03T14:47:16+03:00

В Ингушетии впервые за восемь лет не будут драться Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Правительство Ингушетии в этом году не будет проводить международный турнир M-1 Challenge «Битва в горах». Об этом сообщает пресс-служба лиги ММА M-1 Global.

- Уважаемые поклонники смешанных единоборств, с сожалением вынуждены вам сообщить, что ежегодный турнир M-1 Challenge Битва в Горах, который каждый год проходит под открытым небом в горах Ингушетии, переносится на неопределенный срок, - говорится в сообщении.

Отмену турнира связывают с «административными изменениями». Все поединки, которые планировали там провести, перенесут на другие турниры. Также в лиге ММА M-1 Global выразили надежду, что это только временная трудность.

Отметим, что турнир проходил в Ингушетии с 2012 года. Тогда его организовали в день празднования 20-го юбилея республики. Пока что не известно, какая судьба ждет другой ингушский турнир «Битва Нартов», который пройдет осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU