Суд арестовал бывшего осетинского помощника прокурора

СЕГОДНЯ 19:36 2019-07-03T19:36:57+03:00

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Ессентукский городской суд взял под стражу на два месяца Сослана Созанова, который был помощником прокурора Ардонского района Северной Осетии. Мужчину подозревают в вымогательстве крупной взятки и злоупотреблении должностными полномочиями, передает пресс-служба Генпрокуратуры.

По материалам следствия, в 2018 году Созанов требовал от начальника одной из фирм взятку в один миллион рублей за патронаж. Сотрудники Следственного комитета 14 раз обыскали место работы и жилье подозреваемого, а также отдел МВД по Пригородному району. В итоге были найдены предметы, «представляющие интерес для следствия».

В доме Созанова нашли коллекцию ружей и дорогих часов. По предварительной описи, у арестованного оказалось имущества и недвижимости на сумму в 200 миллионов рублей. Сейчас решается судьба этих вещей и капитала.

ИСТОЧНИК KP.RU