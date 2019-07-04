Ставропольскому хакеру грозит 4 года тюрьмы за незаконный майнинг биткоинов

СЕГОДНЯ 11:26 2019-07-04T11:31:05+03:00

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На Ставрополье будут судить хакера из Михайловска. Мужчина был с компьютером на «ты» и неплохо разбирался в хакерских программах, которые позволяли ему получать доступ к чужим компьютерам.

- С января по май прошлого года он изучал разные видеоролики, посвященные вредоносным программам, - сообщил «КП»-Северный Кавказ источник в правоохранительных органах. - И ему захотелось испытать их на деле. Тогда мужчина скачал нужные программы и взломал сайт Ростовского водоканала.

По версии следствия, он использовал трафик сайта водоканала для заработка биткоинов, установив специальный код, который позволял использовать вычислительные мощности компьютеров посетителей сайта для майнинга.

Сам обвиняемый заявил следствию, что не преследовал никаких корыстных целей, а хакерские атаки совершил, «чтобы испытать свои способности».

За нарушение ч. 1 ст. 273 УК РФ (использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для нейтрализации средств защиты компьютерной информации) ставропольцу грозит до 4 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU