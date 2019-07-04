2019-07-04T12:09:26+03:00
Общество

В 2019 году на Ставрополье выросло число смертей в ДТП

Госавтоинспекторы Ставрополья объявили о начале операции "Скорость"
Полина ШАПОШНИКОВА
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На Ставрополье за год в 2 раза выросло число аварий с погибшими. За полгода текущего года произошло уже 180 ДТП с 57 погибшими. 236 человек получили травмы.

Основная причина происшествий — лихачество водителей.

Поэтому Госавтоинспекция объявила о предупредительной операции, которая стартует 8 июля. Под особый контроль в круглосуточном режиме возьмут наиболее аварийные участки дорог – федеральная трасса «Кавказ», регион Кавказских Минеральных Вод, автодороги федерального сообщения вблизи Буденновска, Георгиевска, Ставрополя и другие.

Лихачей будут поджидать скрытые патрули. К операции подключатся наряды Специализированной Роты ДПС, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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