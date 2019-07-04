На Ставрополье создадут общественные мастерские по переработке пластика
В Кисловодске действует проект по раздельному сбору мусора «Пластик: Перезагрузка». Он нацелен на сокращение пластиковых отходов через переработку и творческий подход.
Активисты ориентируются на международную акцию по борьбе с пластиковыми отходами Precious Plastic, сообщает «СвоёТВ». Она действует с 2013 года.
30 июля оценят результаты акции по сбору пластиковых крышек и в Железноводске.
Волонтеры призывают присоединяться к проекту каждого. За месяц нужно собрать пластиковые крышки, которым будет дана вторая жизнь. Планируется создать общественные мастерские, где будут делать полезные предметы из собранных неразлагаемых отходов.
Регистрироваться в качестве участника можно по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU