2019-07-04T14:13:09+03:00
Общество

На Ставрополье создадут общественные мастерские по переработке пластика

Города КМВ подключились к акции по сбору пластика
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Кисловодске действует проект по раздельному сбору мусора «Пластик: Перезагрузка». Он нацелен на сокращение пластиковых отходов через переработку и творческий подход.

Активисты ориентируются на международную акцию по борьбе с пластиковыми отходами Precious Plastic, сообщает «СвоёТВ». Она действует с 2013 года.

30 июля оценят результаты акции по сбору пластиковых крышек и в Железноводске.

Волонтеры призывают присоединяться к проекту каждого. За месяц нужно собрать пластиковые крышки, которым будет дана вторая жизнь. Планируется создать общественные мастерские, где будут делать полезные предметы из собранных неразлагаемых отходов.

Регистрироваться в качестве участника можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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