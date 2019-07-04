Кадыров сообщил, что Чечня не может полностью выполнить указ Путина
Рамзан Кадыров сообщил, что Чечня выполнит указ президента «Об оценке эффективности исполнительной власти» менее, чем наполовину. Об этом глава республики сообщил на собственной странице в соцсетях.
— Вопрос поднимался на расширенном совещании с руководителями органов исполнительной власти и муниципальных образований. В Указе Президента РФ №193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ» обозначено 15 показателей, достичь которых необходимо до 2024 года. С докладом выступил председатель правительства ЧР Муслим Хучиев. Чечня ввиду объективных причин сможет выполнить установленные в указе показатели только по семи критериям, — сообщил Рамзан Кадыров.
Глава Чечни объяснил, что, несмотря на трудности, в перспективе распоряжение Владимира Путина будет исполнено на все 100%.
— Мы намерены обратиться к председателю Правительства России Дмитрию Медведеву с обоснованием причин, по которым мы не сможем достичь необходимого результата по остальным показателям. Но при этом могу уверенно сказать, что Чечня после решения существующих проблем выполнит указ Президента России в полном объёме и максимально эффективно, — заверил Кадыров.
Напомним, что, согласно тексту указа, эффективность работы исполнительной власти будет оцениваться по 15 социальным и экономическим критериям. К первой категории относятся уровень доверия к власти, уровень бедности, уровень реальной заработной платы, уровень доступности жилья, уровень образования, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, естественный прирост населения, количество семей, улучшивших жилищные условия, доля городов с благоприятной средой и качество окружающей среды.
К критериям, обеспечивающим экономический рост, относятся: объем инвестиций в основной капитал, численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса, включая ИП, количество высокопроизводительных мест во внебюджетном секторе, производительность труда в несырьевых отраслях экономики и доля автомобильных дорог.
ИСТОЧНИК KP.RU
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