2019-07-04T14:51:19+03:00
Политика

Кадыров сообщил, что Чечня не может полностью выполнить указ Путина

Вопрос касается распоряжения об оценке эффективности власти в регионе
Андрей ЗОБОВ
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Рамзан Кадыров сообщил, что указ президента мешают выполнить «объективные обстоятельства»Рамзан Кадыров сообщил, что указ президента мешают выполнить «объективные обстоятельства»Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Рамзан Кадыров сообщил, что Чечня выполнит указ президента «Об оценке эффективности исполнительной власти» менее, чем наполовину. Об этом глава республики сообщил на собственной странице в соцсетях.

— Вопрос поднимался на расширенном совещании с руководителями органов исполнительной власти и муниципальных образований. В Указе Президента РФ №193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ» обозначено 15 показателей, достичь которых необходимо до 2024 года. С докладом выступил председатель правительства ЧР Муслим Хучиев. Чечня ввиду объективных причин сможет выполнить установленные в указе показатели только по семи критериям, — сообщил Рамзан Кадыров.

Глава Чечни объяснил, что, несмотря на трудности, в перспективе распоряжение Владимира Путина будет исполнено на все 100%.

— Мы намерены обратиться к председателю Правительства России Дмитрию Медведеву с обоснованием причин, по которым мы не сможем достичь необходимого результата по остальным показателям. Но при этом могу уверенно сказать, что Чечня после решения существующих проблем выполнит указ Президента России в полном объёме и максимально эффективно, — заверил Кадыров.

Напомним, что, согласно тексту указа, эффективность работы исполнительной власти будет оцениваться по 15 социальным и экономическим критериям. К первой категории относятся уровень доверия к власти, уровень бедности, уровень реальной заработной платы, уровень доступности жилья, уровень образования, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, естественный прирост населения, количество семей, улучшивших жилищные условия, доля городов с благоприятной средой и качество окружающей среды.

К критериям, обеспечивающим экономический рост, относятся: объем инвестиций в основной капитал, численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса, включая ИП, количество высокопроизводительных мест во внебюджетном секторе, производительность труда в несырьевых отраслях экономики и доля автомобильных дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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