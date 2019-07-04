Ставрополье «надоит» на 12,5 тысяч тонн молока больше в 2019 году
К 2024 году край планирует на 33% увеличить производство товарного молока
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На развитие молочного животноводство Ставропольскому краю в этом году будет выделено больше 700 миллионов рублей.
Уже 3700 коров и коз купили ставропольские сельхозпроизводители, воспользовавшись господдержкой.
Кроме увеличения поголовья, будут усовершенствованы сами фермы, которые планируется оснастить современным оборудованием для содержания, кормления и доения.
Хозяйства в этом году произведут на 12,5 тысяч тонн молока больше. К 2024 году в регионе планируется увеличить производство товарного молока на 33%.
ИСТОЧНИК KP.RU