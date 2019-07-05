Гидрометаллургический завод Лермонтова вдвое увеличит производство уникального удобрения
В Лермонтове градообразующий Гидрометаллургический завод вдвое увеличит объем производства фосфорно-калийного водорастворимого удобрения - монокалийфосфата. 1,5 тыс тонн продукции в месяц после модернизации сможет производить завод. К августу завод будет готов достигнуть таких показателей. На перевооружение участка производства направлено больше 40 млн рублей.
Завод на сегодня единственный в стране, который производит монокалийфосфат.. Больше 80% продукции идет на международные рынки. В последнее время значительно возрос спрос, а текущие производственные мощности остались прежними. Вот почему руководство решило приступить к модернизации.
ИСТОЧНИК KP.RU