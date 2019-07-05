Семилетнюю девочку из Ингущетии после операции перевезут в Москву

СЕГОДНЯ 10:14 2019-07-05T10:20:41+03:00

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Избитую семилетнюю девочку из Ингушетии, перенесшую в пятницу операцию, перевезут специальным самолетом МЧС в Москву, передат омбудсмен Зарема Чахкиева. Ребенка положат в клинику Леонида Рошаля. Над организацией трансфера работает уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

Напомним, в четверг в детскую больницу в Назрани доставили девочку 2012 года рождения. У нее на теле были множественные побои, разрезы и ожоги. Позже стало известно, что ребенок полгода живет с тетей-опекуншей.

В минздраве рассказали, получится ли спасти девочке руку 00:00 00:00

Следователи возбудили уголовное дело. Первым подозреваемым считается родственница девочки, которая заявляет, что ребенок сам «упал в кастрюлю с борщом» и в канализационную яму.

В ночь с четверга на пятницу пострадавшую малютку прооперировали. Процесс контролировали из Москвы, потому что был риск потерять руку девочки. Однако врачам удалось избежать этого.

Главврач детской больницы Магомед-Башир Балаев о состоянии девочки 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU