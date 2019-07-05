У опекунши из Ингушетии, избившей 7-летнюю девочку, забрали родных детей

СЕГОДНЯ 10:32 2019-07-05T10:32:04+03:00

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У опекунов избитой семилетней девочки из Ингушетии были свои дети, их забрали в реабилитационный центр. Об этом сообщает уполномоченный по правам ребенка при главе Ингушетии Зарема Чахкиева.

- Эта женщина – ее тетя, у нее супруг – сотрудник полиции. У них двое родных детей. В четверг мы перевели их в реабилитационный центр, потому что они могли получить психологические травмы, - поделилась Чахкиева.

Напомним, в четверг в детскую больницу в Назрани доставили девочку 2012 года рождения. У нее на теле обнаружили множественные травмы: ожоги, порезы и гематомы. Стоял вопрос о том, получится ли спасти руку ребенка.

Следственный комитет открыл уголовное дело. Первым подозреваемым является её тетя, которая заявила, что ребенок сам «упал в кастрюлю с борщом» и канализационную яму.

ИСТОЧНИК KP.RU