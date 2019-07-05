РФС: «Чечня готова к международному футболу»

СЕГОДНЯ 17:59 2019-07-05T17:59:22+03:00

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Вице-президент РФС Сергей Прядкин уверен, что в Чечне создали достойные условия для проведения международных матчей. Среди тех, кто будет решать судьбу республики в этом вопросе, сам Прядкин, руководитель аппарата президента УЕФА Лука Зайц и директор по безопасности УЕФА Желько Павлица.

- Специалисты, которые приезжали, должны сделать соответствующее заключения, лично я буду во всех инстанциях отстаивать, что Грозный способен принимать матчи самой высокой квалификации. Делегация достаточно внушительная, реакция со стороны гостей положительная, - сказал Прядкин.

Отметим, что Грозный ещё никогда не принимал игры международного ранга. Это связано с наложенном в 2012 году запретом на розыгрыш международных футбольных игр в республиках СКФО. Из-за таких мер молодежной команде «Анжи» в прошлом сезоне пришлось играть международные матчи в Астрахани.

ИСТОЧНИК KP.RU