СЕГОДНЯ 12:26 2019-07-08T12:26:46+03:00

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Адам Кадыров, сын лидера Чеченской Республики, принял участие в новом флешмобе. Видео быстро распространилось по всему пространству сети Инстаграм.

Суть данного «челленджа» - в открытии бутылки резким ударом ноги с разворота. В этом испытании приняли участие уже многие звезды мира и России, такие как Джейсон Стетхем, Райан Рейнольдс, Гарик Хармламов и другие. Начал всю эту авантюру боец тхэквондо под псевдонимом "Мастер Фа".

Сын Кадырова поучаствовал в BottleCapChallenge.

ИСТОЧНИК KP.RU