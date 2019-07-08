Сын Кадырова поучаствовал в BottleCapChallenge
Видео набрало уже десятки тысяч просмотров [видео]
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Адам Кадыров, сын лидера Чеченской Республики, принял участие в новом флешмобе. Видео быстро распространилось по всему пространству сети Инстаграм.
Суть данного «челленджа» - в открытии бутылки резким ударом ноги с разворота. В этом испытании приняли участие уже многие звезды мира и России, такие как Джейсон Стетхем, Райан Рейнольдс, Гарик Хармламов и другие. Начал всю эту авантюру боец тхэквондо под псевдонимом "Мастер Фа".
Сын Кадырова поучаствовал в BottleCapChallenge.
ИСТОЧНИК KP.RU