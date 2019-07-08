Проект яслей на 300 мест в Ставрополе готов
В дошкольное учреждение будут принимать детей от полутора лет
Здание будет двухэтажнымФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Готов проект детского сада-яслей на 300 мест, который планируется построить в Ставрополе на улице Пригородной.
После прохождения государственной экспертизы определят подрядчика. В группы будут принимать детей от 1,5 лет. Здание будет двухэтажным, с тремя блоками, раздевалками, спальнями, пищеблоком, бассейном, музыкальным и спортивным залом. Вход будет осуществляться через КПП, сообщили в минстрое СК.
ИСТОЧНИК KP.RU