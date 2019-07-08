Матвиенко заявила в Ставрополе: «Нам нужен бэби-бум»
Спикер оправдала негативные демографические тенденции девяностыми
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Во время рабочей поездки в Ставрополь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в регионах страны необходимо проверить эффективность реализации средств на повышение демографии. Нынешняя ситуация не радует, в том числе и на Ставрополье. Это частично объясняется и спадом рождаемости в 90-х.
Матвиенко отметила, что возможно нужны новые инструменты соцподдержки: «Сейчас нам нужен новый, самый настоящий бэби-бум».
ИСТОЧНИК KP.RU