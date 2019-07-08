2019-07-08T16:30:48+03:00
Политика

Валентина Матвиенко защищает бренд КМВ

Контрафактная минеральная вода — частое явление в российских магазинах
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Прибывшая на Ставрополье спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о готовящемся решении по обязательной маркировке минеральной воды. На этикетке будет значиться информация об источнике, из которого вода произведена. Таким образом государство собирается пресечь попытку нажиться на бренде кавказских минеральных вод.

Доля контрафакта в российских магазинах, по словам Матвиенко, достигает 80%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кавказ меньше других «болеет головой»
Жители Ставрополя сняли видео кормления лисицы с рук
Гандболистка из клуба «Ставрополье» утонула в Польше
В Ставрополе на «Эскоме» нарушался Трудовой кодекс
Каскадер поневоле: водитель бензовоза на Ставрополье спас заправку от взрыва
Матвиенко заявила в Ставрополе: «Нам нужен бэби-бум»
На Ставрополье разыскивают бесследно пропавшего золотодобытчика из Амурской области
Страшное ДТП со свадебным кортежем в Дагестане попало на видео
Космос приблизится к Ставропольскому краю
В Карачаево-Черкесии проверяют органы, ответственные за льготные лекарства
Три бандита осуждены на Ставрополье за тяжкие преступления, один все еще на свободе
Алан Дзагоев рассказал, когда вернется на поле
В селе на Ставрополье открыли современную спортивную площадку
В Северной Осетии задержан браконьер, наловивший соколов на 2 миллиона рублей
Появилось видео задержания расхитителей банкоматов в Ставрополе
Путин встретится с главой Дагестана
Борца с наркотиками в Дагестане признали виновным
Валентина Матвиенко прибыла в Ставрополь