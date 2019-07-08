Валентина Матвиенко защищает бренд КМВ
Контрафактная минеральная вода — частое явление в российских магазинах
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Прибывшая на Ставрополье спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о готовящемся решении по обязательной маркировке минеральной воды. На этикетке будет значиться информация об источнике, из которого вода произведена. Таким образом государство собирается пресечь попытку нажиться на бренде кавказских минеральных вод.
Доля контрафакта в российских магазинах, по словам Матвиенко, достигает 80%.
ИСТОЧНИК KP.RU