Гандболистка из клуба «Ставрополье» утонула в Польше
Екатерине Королёвой было 20 лет
Екатерина КоролёваФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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После чемпионата Европы в Польше утонула ставропольская гандболистка Екатерина Королёва. Это случилось на озере, располагавшемся недалеко от спортплощадок. Обстоятельства выясняет польская полиция.
Министр физкультуры и спорта края Роман Марков пообещал помочь родным спортсменки из гандбольного клуба «Ставрополье», пишет «Своё ТВ».
20-летняя спортсменка выступала на позиции левого крайнего, привлекалась в молодежную сборную страны.
ИСТОЧНИК KP.RU