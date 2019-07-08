2019-07-08T18:52:12+03:00
Происшествия

Гандболистка из клуба «Ставрополье» утонула в Польше

Екатерине Королёвой было 20 лет
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Екатерина КоролёваЕкатерина КоролёваФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

После чемпионата Европы в Польше утонула ставропольская гандболистка Екатерина Королёва. Это случилось на озере, располагавшемся недалеко от спортплощадок. Обстоятельства выясняет польская полиция.

Министр физкультуры и спорта края Роман Марков пообещал помочь родным спортсменки из гандбольного клуба «Ставрополье», пишет «Своё ТВ».

20-летняя спортсменка выступала на позиции левого крайнего, привлекалась в молодежную сборную страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кавказ меньше других «болеет головой»
Жители Ставрополя сняли видео кормления лисицы с рук
В Ставрополе на «Эскоме» нарушался Трудовой кодекс
Каскадер поневоле: водитель бензовоза на Ставрополье спас заправку от взрыва
Валентина Матвиенко защищает бренд КМВ
Матвиенко заявила в Ставрополе: «Нам нужен бэби-бум»
На Ставрополье разыскивают бесследно пропавшего золотодобытчика из Амурской области
Страшное ДТП со свадебным кортежем в Дагестане попало на видео
Космос приблизится к Ставропольскому краю
В Карачаево-Черкесии проверяют органы, ответственные за льготные лекарства
Три бандита осуждены на Ставрополье за тяжкие преступления, один все еще на свободе
Алан Дзагоев рассказал, когда вернется на поле
В селе на Ставрополье открыли современную спортивную площадку
В Северной Осетии задержан браконьер, наловивший соколов на 2 миллиона рублей
Появилось видео задержания расхитителей банкоматов в Ставрополе
Путин встретится с главой Дагестана
Борца с наркотиками в Дагестане признали виновным
Валентина Матвиенко прибыла в Ставрополь