Жители Ставрополя сняли видео кормления лисицы с рук

СЕГОДНЯ 17:35 2019-07-08T17:41:14+03:00

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Ставропольцы сняли на видео кормление лисицы с рук и выложили в соцсети, пишет «Победа26». Комментаторы посочувствовали лисе, которую голод довел до столь близкого знакомства с человеком. Другие стращали авторов видеоролика бешенством, так как обычно дикие звери не выходят к людям.

Однако некоторые ставропольцы рассказали, что тоже подкармливают лисиц, которые частенько выпрашивают лакомство.

В Ставрополе лисица ест с рук.

ИСТОЧНИК KP.RU