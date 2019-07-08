2019-07-08T17:41:14+03:00
Общество

Жители Ставрополя сняли видео кормления лисицы с рук

Рыжая дикарка пришла за сыром
Полина ШАПОШНИКОВА
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Ставропольцы сняли на видео кормление лисицы с рук и выложили в соцсети, пишет «Победа26». Комментаторы посочувствовали лисе, которую голод довел до столь близкого знакомства с человеком. Другие стращали авторов видеоролика бешенством, так как обычно дикие звери не выходят к людям.

Однако некоторые ставропольцы рассказали, что тоже подкармливают лисиц, которые частенько выпрашивают лакомство.

В Ставрополе лисица ест с рук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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