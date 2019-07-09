2019-07-09T13:37:36+03:00
Происшествия

Дагестанского футболиста осудят за жестокое убийство под Астраханью

Он убил таксиста, который его подвозил
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Астраханской области осудят 23-летнего жителя Хасавюрта за разбой и жестокое убийство. Его жертвой, уверено следствие, стал 78-летний земляк, передает пресс-служба областного управления СКР.

По материалам дела, 78-летний таксист вез молодого человека до поселка Комсомольский в Калмыкии. Однако водитель не вернулся домой, на что отреагировала супруга. Мужчину нашли уже мертвым. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Через десять дней полиция задержала спортсмена. Как уверяет следствие, таксист должен был везти молодого человека в Комсомольский потому, что оттуда едут автобусы до Хасавюрта. Как только машина пересекла границу Калмыкии, дагестанец убил земляка десятью ударами ножа. Труп водителя он выбросил в камыши, а на машине уехал, забрав с собой 288 тысяч рублей.

У следствия накопилась достаточная обвинительная база для того, чтобы передать её в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Северном Кавказе»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фестиваль «ArtDonum» на горе Ставрополья: скульптуры из песка, отмена денег, менгиры и кино
Стрельба на свадьбе в Хасавюрте попала на видео
Ставропольский депутат попал в список Forbes благодаря жене
Свадьбу для Книги рекордов Гиннесса готовят в Дагестане
Чиновники из Дагестана и Ставрополя попали в рейтинг Forbes
Росстат приговорил промышленность Дагестана
В Кабардино-Балкарии начинают увольнять сотрудников МВД, замешанных в громком деле
В КЧР ранили двух местных жителей
Два больших сквера закончат в Ставрополе к августу
Обнальщики из КБР заработали 270 млн на выводе денег - видео
Киркоров покинул Сицилию ради Ставрополя
Вторую смену начнут отменять в ставропольских школах
Первые тысячи тонн овощей собрали на Ставрополье
Дагестанские бойцы выступают против концерта Тимати в Махачкале
Ставрополье платит за ЖКХ меньше, чем остальной Северный Кавказ
Матвиенко понравился Ставрополь: «Все делается для людей»
Появилось видео допроса чеченских ведьм
В Ставрополе бывший полицейский сбил женщину на смерть
Экс-пожарному на Ставрополье грозит срок за отдых на работе
Сон за рулем мог стать причиной смерти двух мужчин на Ставрополье
Чеченский спецназовец сбил крышку бутылки пулей в рамках bottlecapchallenge
Студентов Ставрополя ограбили на 130 тысяч рублей