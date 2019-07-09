Дагестанского футболиста осудят за жестокое убийство под Астраханью

СЕГОДНЯ 13:37 2019-07-09T13:37:36+03:00

Он убил таксиста, который его подвозил

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В Астраханской области осудят 23-летнего жителя Хасавюрта за разбой и жестокое убийство. Его жертвой, уверено следствие, стал 78-летний земляк, передает пресс-служба областного управления СКР.

По материалам дела, 78-летний таксист вез молодого человека до поселка Комсомольский в Калмыкии. Однако водитель не вернулся домой, на что отреагировала супруга. Мужчину нашли уже мертвым. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Через десять дней полиция задержала спортсмена. Как уверяет следствие, таксист должен был везти молодого человека в Комсомольский потому, что оттуда едут автобусы до Хасавюрта. Как только машина пересекла границу Калмыкии, дагестанец убил земляка десятью ударами ножа. Труп водителя он выбросил в камыши, а на машине уехал, забрав с собой 288 тысяч рублей.

У следствия накопилась достаточная обвинительная база для того, чтобы передать её в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU