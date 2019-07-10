Верховный суд оставил в тюрьме опасного террориста из Чечни

СЕГОДНЯ 09:36 2019-07-10T09:36:14+03:00

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Верховный суд России оставит в силе приговор, который вынес Северо-Кавказский окружной военный суд уроженцу Чечни Шамилю Солтамурадову. Его осудили за терроризм, передает пресс-служба судебного органа.

- Следствием установлено, что в августе 2014 года Солтамурадов выехал в Сирии для вступления в международную террористическую организацию "Исламское государство"*. Там он был направлен в тренировочный лагерь города Табка, где обучался физической, тактической и боевой подготовке, правилам обращения с огнестрельным оружием, - сказано в сообщении.

После того, как Солтамурадов изучил основы, его послали воевать и охранять земли. В конце 2015 года мужчина покинул Сирию и через Турцию проехал в Европу. Оттуда его выдворили благодаря содействию ФСБ России и Интерпола.

В феврале 2018 года террориста привезли в России, где им занялись следователи. Северо-Кавказский окружной военный суд дал Солтамурадову 17 лет строгого режима с ограничением свободы на полтора года.

*ИГ - запрещенная в России террористическая организация

ИСТОЧНИК KP.RU