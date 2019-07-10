Верховный суд оставил в тюрьме опасного террориста из Чечни
Верховный суд России оставит в силе приговор, который вынес Северо-Кавказский окружной военный суд уроженцу Чечни Шамилю Солтамурадову. Его осудили за терроризм, передает пресс-служба судебного органа.
- Следствием установлено, что в августе 2014 года Солтамурадов выехал в Сирии для вступления в международную террористическую организацию "Исламское государство"*. Там он был направлен в тренировочный лагерь города Табка, где обучался физической, тактической и боевой подготовке, правилам обращения с огнестрельным оружием, - сказано в сообщении.
После того, как Солтамурадов изучил основы, его послали воевать и охранять земли. В конце 2015 года мужчина покинул Сирию и через Турцию проехал в Европу. Оттуда его выдворили благодаря содействию ФСБ России и Интерпола.
В феврале 2018 года террориста привезли в России, где им занялись следователи. Северо-Кавказский окружной военный суд дал Солтамурадову 17 лет строгого режима с ограничением свободы на полтора года.
*ИГ - запрещенная в России террористическая организация
ИСТОЧНИК KP.RU