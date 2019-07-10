Проверка слуха: на Ставрополье гибнут пчелы?

СЕГОДНЯ 11:38 2019-07-10T11:38:57+03:00

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Случаи массовой гибели пчел этим летом отмечены во многих регионах России. Но больше всего пчеловоды пострадали на Алтае, в Новосибирской области и в Удмуртии. Чтобы узнать, существует ли такая проблема в Ставропольском крае, мы обратились в министерство сельского хозяйства региона и в ассоциацию пчеловодов Ставрополья.

По данным министерства, популяция пчел находится в пределах нормы.

- В конце мая многие пчеловоды-любители забили тревогу из-за стремительного снижения популяции «медовых» насекомых. Однако это было связано с поздним цветением трав на территории Ставрополья, и пчелы просто не могли получать свой обычный дневной рацион. После начала периода цветения ситуация приблизилась к оптимальной, - пояснили в министерстве.

Большие опасения у специалистов вызывает обработка пестицидами.

- Из-за различных ядохимикатов, с помощью которых сейчас борются с насекомыми-вредителями, многие пчелы, отравившись, просто не могут покинуть родной улей для опыления подсолнечника, акации, кориандра и других растений, - рассказал представитель ассоциации пчеловодов Александр Викторович Комаров. - Тем не менее о массовой гибели пчел речь не идет.

ИСТОЧНИК KP.RU