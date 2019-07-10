Тело утопленника на Ставрополье не могут найти больше месяца

СЕГОДНЯ 14:00 2019-07-10T14:00:24+03:00

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Больше месяца спасатели ищут тело 48-летнего мужчины в Кубани.

2 июня пропавший вместе с друзьями отправился отдохнуть на реке. На берегу компания выпивала, после чего решила ополоснуться. После купания все вышли на сушу, кроме 48-летнего мужчины. Очевидцы сообщили, что видели как в реке мелькнула нога человека и скрылась под водой. Тело так и не появилось. С 4 июня спасатели обследуют водоем, но пока безрезультатно.

ИСТОЧНИК KP.RU