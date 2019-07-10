2019-07-10T17:05:47+03:00
Происшествия

Полковника полиции из Дагестана арестовали по подозрению в убийстве

Мужчине вменяют ответственность за преступление пятилетней давности
Антон ШАПОВАЛОВ
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Сотрудника РОВД Ногайского района Сайпулакади Джамалдинова задержала полиция. Его обвиняют в убийстве Эрадиля Асанова, которого нашли мертвым пять лет назад. Суд постановил взять Джамалдинова под стражу. Об этом говорит правозащитник Арсен Кокоев.

В ноябре 2014 года в здании РОВД Ногайского района убили Эрадиля Асанова выстрелом в затылок. Главным подозреваемым по этому делу является начальник одного из отделов уголовного розыска республики Джамалдинов.

Как полагает семья покойного, конфликт произошел во время допроса. Асанова подозревали в убийстве молодой девушки. Он не соглашался с обвинениями, и Джамалдинов застрелил его с пылу. Родственники погибшего уверены, что показания против него были сфальсифицированы, потому что позже нашли настоящего преступника.

В октябре 2017 года родственники обратились к Генпрокуратуру, Следственному комитету России и главе Дагестана Владимиру Васильеву. Дело взяло под контроль Следственный комитет по СКФО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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