Север Ставрополя сидит без воды из-за ремонта водопровода

СЕГОДНЯ 09:47 2019-07-11T09:47:20+03:00

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11 июля на севере Ставрополя отключат воду. Краны будут сохнуть до 17:00 из-за капитального ремонта водопровода на проспекте Юности.

Под отключение попадают дома № 23, 27, 27/2, 27а, 27в, 27г, 27д, 29а, 29б, 29г, 29д, 33 на проспекте Кулакова. И дома № 1, 1а, 1б, 1в, 2, 3, 3а, 3б, 3б/1, 4, 4а, 5, 5а, 5в, 6, 7а, 7г, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18а на проспекте Юности.

Придется потерпеть и жителям домов №2/3а на улице Бруснева и № 25 на Васильева.

ИСТОЧНИК KP.RU