Плохо курится: на Северном Кавказе больше всего сигарет без акциза

СЕГОДНЯ 10:26 2019-07-11T10:34:25+03:00

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Дагестанские таможенники поймали грузовик, который перевозил крупную партию контрафактных сигарет и табака для кальяна. Около двух тысяч экземпляров отправили на экспертизу, чтобы проверить качество продукта. Но продукт изымут потому, что на нем не было акциза.

Это не первый случай, когда продавцов нелегальной табачной продукции ловят на территории Кавказа. В Дагестане за полгода конфисковали 2,5 миллиона пачек, в Карачаево-Черкесии — 2,2 миллиона. Лидером по этому показателю считается Северная Осетия, где изъяли 7,7 миллионов. Из-за торговли контрафактом Россия потеряла на продаже акцизов 60 миллиардов рублей. Помимо этого, эксперты заявляют, что доля нелегальных сигарет в республиках превышает общероссийский уровень в три, а то и в пять раз.

ИСТОЧНИК KP.RU