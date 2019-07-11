2019-07-11T10:34:25+03:00
Общество

Плохо курится: на Северном Кавказе больше всего сигарет без акциза

В некоторых регионах доля контрафакта достигает 60 процентов
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Дагестанские таможенники поймали грузовик, который перевозил крупную партию контрафактных сигарет и табака для кальяна. Около двух тысяч экземпляров отправили на экспертизу, чтобы проверить качество продукта. Но продукт изымут потому, что на нем не было акциза.

Это не первый случай, когда продавцов нелегальной табачной продукции ловят на территории Кавказа. В Дагестане за полгода конфисковали 2,5 миллиона пачек, в Карачаево-Черкесии — 2,2 миллиона. Лидером по этому показателю считается Северная Осетия, где изъяли 7,7 миллионов. Из-за торговли контрафактом Россия потеряла на продаже акцизов 60 миллиардов рублей. Помимо этого, эксперты заявляют, что доля нелегальных сигарет в республиках превышает общероссийский уровень в три, а то и в пять раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ставрополец за взятку при сдаче на права поработает на государство
В Георгиевске иностранку поместили в центр временного содержания
Взрыв на чеченской заправке дошел до суда
10 человек пострадали в двух ДТП на одной дороге Ставрополья
Север Ставрополя сидит без воды из-за ремонта водопровода
Чечня откроется в Париже
Замдиректора Росгвардии может стать сенатором от Ставропольского края
Дедушка с внуками сгорели в Дагестане
11 июля на Ставрополье проходят антитеррористические учения
9 ингушским депутатам нет доверия
Братьев избитой в Ингушетии девочки будут держать в реабилитационном центре
Хуже, чем гонки без правил: в Чечне участники свадебного кортежа устроили драку на автомобилях
Турпоток в Ессентуках вырос на 20 процентов
Минобороны: Ставрополье лучший регион по «поставке» призывников
Ставрополье поставит оборудование для обучения московских студентов