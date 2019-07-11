Ставрополец за взятку при сдаче на права поработает на государство
Он предложил 10 тысяч рублей инспектору, провалив теорию
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В Ставрополе мужчина осужден за дачу взятки во время экзамена на права. Кстати, сдавал экзамен он после лишения водительского удостоверения. В феврале 2019 он провалил теорию и предложил 10 тысяч рублей инспектору за положительный вердикт. Инспектор от денег отказался, а мужчина стал подсудимым.
В суде мужчина признал вину. Его приговорили к 5 месяцам исправительных работ с удержанием от зарплаты 10%.
ИСТОЧНИК KP.RU