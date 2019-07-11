Образование в интернете: в Ингушетии заблокировали 30 сайтов, где продавали аттестаты и дипломы

СЕГОДНЯ 12:03 2019-07-11T12:53:48+03:00

Цена вопроса колебалась от 15 до 50 тысяч рублей

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Роскомнадзор по Ингушетии закрыл 30 сайтов по распоряжению прокуратуры Назрани. Там, согласно данным ведомств, продавали липовые дипломы и аттестаты любого российского вуза или школы. Причем продавцы выдавали документ на бланке государственного образца.

Стоимость аттестата и диплома разнилась в зависимости от уровня документа. Покупатели тратили на фальшивое образование от 15 до 50 тысяч рублей. Порой цифра могла увеличиться из-за престижности вуза.

Известны случаи, когда таких покупателей ловили с их липовыми документами. Так, в 2004 году экс-начальник Центра противодействия коррупции приобрел диплом о заочном окончании московского университета. Это ему было необходимо, чтобы быстро получить диплом юриста в местном вузе.

ИСТОЧНИК KP.RU