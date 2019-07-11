Камеры сняли, как мэр Магаса устроил в свои советники дикого орла
Мэр Магаса Беслан Цечоев представил публике своего нового первого советника — орла Алана. Глава объяснил горной птице, что ей придется работать «день и ночь». Сейчас не говорится, за что в администрации города будет отвечать новый сотрудник.
Цечоев также отметил молчаливую сосредоточенность на деле, которая заметна в поступках орла.
- Орёл «Алан» был молчалив, но казалось, живя в моём кабинете, он всё слышит и понимает, - отметил мэр Магаса.
Кроме этого, глава города раскрыл тайну, кем раньше был Алан.
- Алан - это свободолюбивый горный беркут, поэтому он на воле. Он был спасён, адаптирован и выпущен на свободу.
Ролик быстро разлетелся по сети. Многие оценили каламбур Цечоева, который первым и опубликовал эту запись.
Мэр Магаса советуется с орлом.
ИСТОЧНИК KP.RU