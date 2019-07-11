2019-07-11T12:23:23+03:00
Общество

Камеры сняли, как мэр Магаса устроил в свои советники дикого орла

Пока что прошли только первые вводные переговоры начальника и подчиненного
Антон ШАПОВАЛОВ
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Камеры сняли, как мэр Магаса устроил в свои советники дикого орлаКамеры сняли, как мэр Магаса устроил в свои советники дикого орлаФото: СОЦСЕТИ
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Мэр Магаса Беслан Цечоев представил публике своего нового первого советника — орла Алана. Глава объяснил горной птице, что ей придется работать «день и ночь». Сейчас не говорится, за что в администрации города будет отвечать новый сотрудник.

Цечоев также отметил молчаливую сосредоточенность на деле, которая заметна в поступках орла.

- Орёл «Алан» был молчалив, но казалось, живя в моём кабинете, он всё слышит и понимает, - отметил мэр Магаса.

Кроме этого, глава города раскрыл тайну, кем раньше был Алан.

- Алан - это свободолюбивый горный беркут, поэтому он на воле. Он был спасён, адаптирован и выпущен на свободу.

Ролик быстро разлетелся по сети. Многие оценили каламбур Цечоева, который первым и опубликовал эту запись.

Мэр Магаса советуется с орлом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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