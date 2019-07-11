2019-07-11T12:47:40+03:00
Происшествия

Тело неизвестной достали ставропольские спасатели из реки Егорлык

На вид погибшей было больше 50 лет
Полина ШАПОШНИКОВА
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Вечером 10 июля мужчина в Изобильненском городском округе обнаружил тело женщины в воде. Спасатели спустили лодку на реку Егорлык и достали тело на сушу. Труп передан полицейским для дальнейшего определения точной причины смерти.

На вид погибшей больше 50 лет, на ней одет сарафан и белые босоножки. Эксперт сообщает, что смерть наступила за 3 часа до момента обнаружения, сообщили в ПАСС СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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