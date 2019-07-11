2019-07-11T12:57:02+03:00
Общество

На детей войны Ставрополье затратило 770 млн рублей

Ежегодные компенсации получили больше 147 тысяч человек
Полина ШАПОШНИКОВА
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Больше 147 тысяч детей войны получили ежегодные выплаты в размере 5000 рублей.

Решение о выплатах было принято в середине мая. Бюджет предусмотрел на эти цели порядка 802 млн рублей. На данный момент из этой суммы израсходовано 770 млн рублей.

На Ставрополье соцподдержка оказывается даже жителям соседних республик, не входивших в состав СССР в довоенное время, но которые пережили нападение фашистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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