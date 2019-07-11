2019-07-11T14:37:20+03:00
Происшествия

На Ставрополье пилот разбился на «кукурузнике» и исчез вместе с самолётом

Поисками беглеца занялись следователи [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Фото: пресс-служба южного следственного управления на транспорте СК РФФото: пресс-служба южного следственного управления на транспорте СК РФ
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На Ставропольских полях разбился «кукурузник» Ан-2. При чём пилот, угробивший самолёт, не только отделался лёгким испугом, но сбежал с места происшествия. Саму аварию попытались скрыть. Но тщетно — инцидентом уже заинтересовалось южное следственное управление на транспорте СК РФ.

Авария произошла днём 9 июля в районе посёлка Радуга — это Новоалександровский городской округ. Самолёт выполнял самую стандартную работу — орошал сельходугодья. Но, по неизвестным причинам, воздушное судно совершило жёсткую посадку.

На Ставрополье пилот разбился на Ан-2 и сбежал вместе с самолётом.

Как сообщает пресс-служба следственного управления, 55-летний житель Ставрополья, сидевший за штрувалом в момент аварии, сбежал. Сам самолёт тоже нашли с трудом — его обломки спрятали в одном из ближайших хозяйств.

Причина бегства ясна — прав на полёты и оросительные работы ни у кого не было.

— В настоящее время проводится доследственная проверка, — сообщают в СК, — по её итогам будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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