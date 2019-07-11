2019-07-11T14:23:20+03:00
Звезды

В старейшем цирке Кисловодска открывается музей Трахтенберга

В кабинете основателя и директора цирка разместятся костюмы прошлых лет, реквизит, афиши и фотографии
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: сайт РосгосциркаФото: сайт Росгосцирка
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В августе в Кисловодском государственном цирке начнет работу музей Геннадия Трахтенберга. Геннадий Михайлович основал цирк и был его директором 30 лет.

Экспозицию разместят в кабинете легендарного директора. Музей будет заполнен цирковыми костюмами прошлых лет, историческими фотографиями и афишами, личными вещами Геннадия Михайловича, сообщают в Росгосцирке.

Впервые на цирковую арену Трахтенберг вышел в 7 лет в номере жонглеров.

Позже Геннадий Михайлович (1917-2000 гг.) и его жена Таисия Максименко выступали с иллюзионными представлениями под псевдонимом Боско. С 1973 года Трахтенберг руководил цирком Кисловодска.

Здание в форме шатра, вмещающее почти 1500 зрителей, было отреставрировано в 2017 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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