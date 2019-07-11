В старейшем цирке Кисловодска открывается музей Трахтенберга
В августе в Кисловодском государственном цирке начнет работу музей Геннадия Трахтенберга. Геннадий Михайлович основал цирк и был его директором 30 лет.
Экспозицию разместят в кабинете легендарного директора. Музей будет заполнен цирковыми костюмами прошлых лет, историческими фотографиями и афишами, личными вещами Геннадия Михайловича, сообщают в Росгосцирке.
Впервые на цирковую арену Трахтенберг вышел в 7 лет в номере жонглеров.
Позже Геннадий Михайлович (1917-2000 гг.) и его жена Таисия Максименко выступали с иллюзионными представлениями под псевдонимом Боско. С 1973 года Трахтенберг руководил цирком Кисловодска.
Здание в форме шатра, вмещающее почти 1500 зрителей, было отреставрировано в 2017 году.
ИСТОЧНИК KP.RU