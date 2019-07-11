В Самаре нашли ещё одного причастного к нападению в Нальчике, в котором погибло 50 человек

СЕГОДНЯ 16:45 2019-07-11T16:45:24+03:00

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Сотрудники ФСБ по Самарской области нашли ещё одного человека, который причастен к нападению на Нальчик в 2005 году. Тогда погибло 50 человек, ещё 233 были ранены, передает пресс-служб ФСБ по региону.

В ведомстве установили, что ранее 35-летний мужчина, привлеченный к ответственности за призывы к терроризму, транспортировал оружие и боеприпасы членам банды. В частности, он перевез сорок орудий, пять ящиков гранат и несколько тысяч боеприпасов. Причем человек понимал, на что пойдет орудие.

Осужденному вменят три статьи, по которой привлекались члены банды: "убийство", "террористический акт" и "бандитизм".

ИСТОЧНИК KP.RU