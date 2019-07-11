Внеклассное чтение: школьник из Минвод потратит лето на труды Карла Маркса

СЕГОДНЯ 16:49 2019-07-11T16:49:23+03:00

Это его собственное добровольное решение

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Мальчик из Минеральных вод Вадим Фусточенко запустил собственный проект под названием «МАРКС`19». Он пообещал изучить труды великих о коммунизме и делиться цитатами и впечатлениями в соцсетях. Начал школьник с трудов Карла Маркса «Манифест Коммунистической партии».

Следующим в «списке на лето» у Вадима стали «Нравственные императивы коммунизма» Н.Ф. Бондаренко и В.И. Гончарова.

ИСТОЧНИК KP.RU