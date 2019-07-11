Сумасшедшая старушка Пятигорска превратила двор в свалку
Пожилая пятигорчанка вела себя неадекватно по отношению к соседям, которые пытались убрать мусор
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Рядом с домиком Лермонтова в Пятигорске стараниями старушки территория у многоэтажки была превращена в помойку. Пенсионерка имеет привычку складировать мусор в общем дворе и справлять нужду за контейнерами ТКО. Жильцы пробовали убрать отходы сами, но пенсионерка сняла штаны и бросилась под колеса грузовика, пишет «Победа26». Регоператор взял уборку на себя. А в полиции Пятигорска ведется проверка по данному факту, будет дана оценка действиям гражданки.
ИСТОЧНИК KP.RU