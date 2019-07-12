Чеченский полицейский расстрелял бутылку для bottle cap challenge

СЕГОДНЯ 09:21 2019-07-12T13:08:25+03:00

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Bottle cap challenge захватил мир: к вирусному флешмобу подключились чеченские силовики. Суть «вызова» заключается в отвинчивании крышки бутылки ударом ноги. Сначала на слабо друг друга брали знаменитые спортсмены вроде Джейсона Стекхэма и Конора Мак-Грегора. Затем подключились люди со всего мира.

Кавказцы предлагают свои версии расправы над крышками: чеченский полицейский взялся за оружие и с расстояния около 10 метров попал в маленькую цель.

bottlecapchallenge по-чеченски.

ИСТОЧНИК KP.RU