Чеченский полицейский расстрелял бутылку для bottle cap challenge
Житель Чечни продемонстрировал собственный приемчик
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Bottle cap challenge захватил мир: к вирусному флешмобу подключились чеченские силовики. Суть «вызова» заключается в отвинчивании крышки бутылки ударом ноги. Сначала на слабо друг друга брали знаменитые спортсмены вроде Джейсона Стекхэма и Конора Мак-Грегора. Затем подключились люди со всего мира.
Кавказцы предлагают свои версии расправы над крышками: чеченский полицейский взялся за оружие и с расстояния около 10 метров попал в маленькую цель.
bottlecapchallenge по-чеченски.
ИСТОЧНИК KP.RU