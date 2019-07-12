Роза ветров принесла Ставрополью 100 млрд рублей

СЕГОДНЯ 15:25 2019-07-12T15:25:35+03:00

4 ветряные электростанции построят в крае к 2025 году

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В Пятигорске на всероссийском форуме «Устойчивое развитие: Энергоэффективность и Модернизация» поговорили о возобновляемых источниках энергии.

К обсуждению подключились первый заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталий Шульженко, директор краевого центра энергосбережения Василий Адоньев, заместитель директора Альберт Барануков.

Шульженко сообщил о заключенных соглашениях на строительство ветряных электростанций в Кочубеевском, Ипатовском и Новоалександровском районах, в Петровском городском округе.

В проекты вложили больше 100 млрд рублей. К 2025 году ветроэлектростанции начнут работать. Суммарно они произведут больше 1 Гвт. Заммнистра отметил, что благоприятная роза ветров в крае будет способствовать устойчивой выработке энергии.

ИСТОЧНИК KP.RU