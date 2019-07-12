Леса восстанавливают на Ставрополье

СЕГОДНЯ 16:02 2019-07-12T16:05:41+03:00

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Сохранение уникальных водоемов Ставрополья могут включить в национальный проект, пишет «Newstracker» со ссылкой на пресс-службу правительства края. В случае одобрения в Федеральном агентстве водных ресурсов, проект может получить финансовую помощь от федерального центра. И произойти это может в следующем году с перспективой продления до 2022 года. Минприроды края уже реализует два экологических проекта – «Сохранение лесов Ставропольского края» и «Чистая страна».

План по восстановлению леса выполнен больше чем на 70%.

ИСТОЧНИК KP.RU