2019-07-12T17:31:43+03:00
Общество

Кадырову подарили термостакан, как у Путина

Богдан РЕШЕТНИКОВ
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Кружка. как у Путина, теперь есть и у главы Чечни.Кружка. как у Путина, теперь есть и у главы Чечни.
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Председатель парламента Чечни Магомед Даудов подарил Рамзану Кадырову копию знаменитого термостакана президента России Владимира Путина и миниатюру въездной арки в село Ахмат-Юрт. Белый керамический стакан с золотым гербом России стал неизменным атрибутом Владимира Путина на многих мероприятиях. Даже на ужине лидеров стран G20 президент был с белым термостаканом и чокнулся им с Дональдом Трампом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что глава государства пьет чай из этой кружки и в командировках, и в рабочем кабинете. Стакан специально был заказан для российского лидера.

Рамзан Кадыров поблагодарил Даудова за подарок и в шутку сказал, что поместит стакан в музей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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