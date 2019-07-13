Из Сирии в Россию вывезли 30 детей
Они родились в зоне боевых действий
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В Москву привезли 30 детей российских граждан. Они родились на территории Сирии, их матери находятся в иракских тюрьмах, передает глава Чечни Рамзан Кадыров.
- Мы не могли остаться в стороне от судьбы детей. Они в чём не виноваты и имеют право на достойную жизнь, - считает Кадыров.
Девять детей доставят в Чечню к родственникам. По словам Кадыров, их окружат любовью и заботой, которую они не видели с рождения. В своем обращении глава Чечни поблагодарил всех, кто смог доставить детей на родину.
ИСТОЧНИК KP.RU