2019-07-13T19:05:20+03:00
Происшествия

Появились кадры, как полицейский джип в Чечне влетел в микроавтобус с пассажирами

Официальной информации нет
Антон ШАПОВАЛОВ
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На федеральной трассе «МахачкалаХасавюрт» случилось курьезное ДТП, в котором участвовали машина ДПС и микроавтобус. Внедорожник въехал в маршрутный автомобиль, которое ехало навстречу, не нарушая правил.

Очевидцы аварии остановились, чтобы помочь пострадавшим. У микроавтобуса повредили фару, бампер и пассажирскую дверь. Пассажиры вышли через заднюю, сейчас не известно, есть ли серьезно пострадавшие пациенты.

Внедорожник ДПС успел затормозить за несколько мгновений до удара. Это помогло избежать трагичных последствий в аварии. Машина же потеряла капот и разбила себе левую часть.

Официальной информации об инциденте пока что нет.

Жуткая авария в Чечне: машина ГАИ столкнулась с микроавтобусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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