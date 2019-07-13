Появились кадры, как полицейский джип в Чечне влетел в микроавтобус с пассажирами
На федеральной трассе «Махачкала – Хасавюрт» случилось курьезное ДТП, в котором участвовали машина ДПС и микроавтобус. Внедорожник въехал в маршрутный автомобиль, которое ехало навстречу, не нарушая правил.
Очевидцы аварии остановились, чтобы помочь пострадавшим. У микроавтобуса повредили фару, бампер и пассажирскую дверь. Пассажиры вышли через заднюю, сейчас не известно, есть ли серьезно пострадавшие пациенты.
Внедорожник ДПС успел затормозить за несколько мгновений до удара. Это помогло избежать трагичных последствий в аварии. Машина же потеряла капот и разбила себе левую часть.
Официальной информации об инциденте пока что нет.
Жуткая авария в Чечне: машина ГАИ столкнулась с микроавтобусом.
ИСТОЧНИК KP.RU