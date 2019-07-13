Появились кадры, как полицейский джип в Чечне влетел в микроавтобус с пассажирами

СЕГОДНЯ 16:00 2019-07-13T19:05:20+03:00

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На федеральной трассе «Махачкала – Хасавюрт» случилось курьезное ДТП, в котором участвовали машина ДПС и микроавтобус. Внедорожник въехал в маршрутный автомобиль, которое ехало навстречу, не нарушая правил.

Очевидцы аварии остановились, чтобы помочь пострадавшим. У микроавтобуса повредили фару, бампер и пассажирскую дверь. Пассажиры вышли через заднюю, сейчас не известно, есть ли серьезно пострадавшие пациенты.

Внедорожник ДПС успел затормозить за несколько мгновений до удара. Это помогло избежать трагичных последствий в аварии. Машина же потеряла капот и разбила себе левую часть.

Официальной информации об инциденте пока что нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU