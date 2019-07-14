2019-07-14T14:38:09+03:00
Происшествия

В Дагестане полиция ищет исчезнувшего аксакала

82-летний мужчина пропал 4 дня назад
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Фото: пресс-служба МВД по РДФото: пресс-служба МВД по РД
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В Дагестане полиция ищет пропавшего Гасана Шахрудинова. 82-летний аксакал вышел из дома 10 июля и до сих пор не вернулся. Родственники забили тревогу, однако оперативно разыскать мужчину правоохранителям не удалось.

— На пожилом мужчине была белая рубашка с рукавами, того же цвета брюки и коричневые мокасины. А на голове чёрная шляпа от солнца, — рассказали «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД по Республике Дагестан.

Всех, кто видел похожего человека, просят обратиться в полицию или позвонить по номеру +7 (964) 050-14-14. Ваша помощь может спасти человеку жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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