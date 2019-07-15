В Ставрополе велосипедистку на «зебре» сбил водитель «ГАЗели»

СЕГОДНЯ 08:56 2019-07-15T08:56:24+03:00

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Под колесами «ГАЗели» в Ставрополе оказалась велосипедистка. Вечером 14 июля водитель ехал по улице Дзержинского, когда на регулируемом пешеходном переходе оказалась 21-летняя девушка с двухколесным транспортом. Затормозить вовремя у водителя не получилось. По словам 49-летнего мужчины, 21-летняя велосипедистка ехала на красный верхом на железном коне. С травмой головы она доставлена в больницу. Водитель за 2 года не раз привлекался за нарушения ПДД. Обстоятельства устанавливаются, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU