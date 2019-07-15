В Крыму задержали уроженца Северного Кавказа за поножовщину в баре

СЕГОДНЯ 12:02 2019-07-15T12:02:22+03:00

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В ночь на 11 июля сотрудники МВД по Крыму задержали уроженца Северного Кавказа около бара в поселке Черноморское. Мужчина был предположительно из Чечни. Пьяный дебошир вел себя агрессивно по отношению к посетителям заведения, передает пресс-служба ведомства.

Полицейские установили, что уроженец Северного Кавказа поссорился с 49-летним мужчиной и напал на него с ножом. В итоге потерпевшего увезли медики с семью колотыми ранами, ему удалили селезенку.

- Сотрудниками патрульно-постовой службы подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. При этом злоумышленник при задержании оказывал противодействие стражам порядка, - сказано в сообщении.

Когда мужчину задержали, на нем была окровавленная одежда. В отделении он продолжал вести себя агрессивно. Сейчас задержанный сидит в изоляторе.

- Отделом МВД России против подозреваемого возбудили уголовное дело по второй части 111 статьи (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия). Также был составлен административный протокол по 20.20 статье КоАП РФ с связи с нахождением в общественном месте в состоянии опьянения, - передает пресс-секретарь МВД по Крыму.

Чеченца, напавшего на человека с ножом, задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU