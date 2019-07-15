"У нас браки заключают не в пещерах": в Чечне пообещали наказать за похищение москвички

СЕГОДНЯ 13:21 2019-07-15T13:55:49+03:00

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В Чечне пообещали наказать всех виновных в похищении 20-летней москвички, если информация подтвердится. Сейчас же член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова уверяет, что сведения об этом не подтверждаются.

- Браки в Чечне заключают не в пещерах, это происходит в присутствии духовенства, свидетелей, родственников и любой девушке задают простой вопрос. Если она не согласна ни один имам не скрепит этот брак, поскольку он несет за это ответственность, - сказала Саратова.

Ранее сообщалось, что родные увезли девушку из Москвы в Чечню для замужества. Предварительно её накачали наркотиками, потому что до этого она пыталась скрыться в кризисном центре. Как сообщают правозащитники, родителям девушки могло не понравиться, что их дочь встречается с русским парнем.

Сама Саратова говорит, что удивлена ситуации вокруг этой новости. Она считает, что инфоповод оброс слухами, которые бы правозащитники могли бы легко развеять, позвони они чеченским коллегам.

- Если эти данные подтвердятся, нет сомнений в том, что причастные к этому будут наказаны, но удивляет другое: наши коллеги не обратились к правозащитникам в Чечне, мы могли бы вмешаться в эту ситуацию и помочь девушке. Мы предполагаем, что подобные неподтвержденные сведения запускаются с определенной целью, - говорит член СПЦ при Кадырове.

ИСТОЧНИК KP.RU