Собаку из колючей проволоки 3 часа вызволяли ставропольские спасатели

СЕГОДНЯ 16:34 2019-07-15T16:47:56+03:00

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На дачах в Изобильненском городском округе собака запуталась в колючей проволоке. На помощь ей неравнодушная женщина вызвала спасателей, так как пес от боли стал агрессивен и не подпустил женщину к себе.

Три часа спасатели освобождали животное. К операции подключился и подоспевший хозяин пса. Он единственный смог приблизиться к бедняге, успокоить его и дать спасателям завершить работу.

После освобождения пес сильно поранился. Хозяин повез его домой, сообщили в ПАСС СК.

ИСТОЧНИК KP.RU