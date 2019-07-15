Собаку из колючей проволоки 3 часа вызволяли ставропольские спасатели
Животное испытывало сильную боль и было агрессивным
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На дачах в Изобильненском городском округе собака запуталась в колючей проволоке. На помощь ей неравнодушная женщина вызвала спасателей, так как пес от боли стал агрессивен и не подпустил женщину к себе.
Три часа спасатели освобождали животное. К операции подключился и подоспевший хозяин пса. Он единственный смог приблизиться к бедняге, успокоить его и дать спасателям завершить работу.
После освобождения пес сильно поранился. Хозяин повез его домой, сообщили в ПАСС СК.
ИСТОЧНИК KP.RU