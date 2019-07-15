2019-07-15T17:08:31+03:00
Происшествия

23-летнего парня со шрамом на запястье ищут в Северной Осетии

Две недели назад Игорь вышел из дома и не вернулся
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: МВД Северной ОсетииФото: МВД Северной Осетии
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В Северной Осетии ищут 23-летнего Игоря Крянина, который, как говорят в полиции, 1 июля этого года ушел из дома и не вернулся. Живет он в поселке Тихомировка Ставропольского края. Но 6 июля Игорь находился по адресу: Владикавказ, проспект Коста, 79.

Из особых примет: шрам на правом запястье.

Молодой человек ростом около 175 см, среднего телосложения, с карими глазами и короткими темными волосами. Был одет в футболку белого цвета, шорты джинсовые и черные босоножки.

- Ко всем, кто располагает, какой-либо информацией о местонахождении Крянина, просьба позвонить по телефонам: 59-69-00, или 02, - сообщили в пресс-службе МВД Северной Осетии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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