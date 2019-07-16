2019-07-16T13:55:10+03:00
Экономика

9 глав муниципалитетов на Ставрополье не спешат ремонтировать дороги

Владимиров сообщил, что наказывать за срыв сроков будут вплоть до увольнения
Полина ШАПОШНИКОВА
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9 муниципалитетов Ставропольского края не заключили контракт с подрядчиками на ремонт дорог. Весной 2019 года субсидии из регионального бюджета распределены между 27 территориями, но только 18 из них заключили контракт на работы.

Отстают от графика Иргаклинский сельсовет Степновского района; село Манычское Апанасенковского района; Надеждинский, Пелагиадский и Казинский сельсоветы Шпаковского района; село Казгулак Туркменского района; село Прасковею и Покойненский сельсовет Будённовского района; Тельмановский сельсовет Предгорного района.

Глава краевого миндора Евгений Штепа предложил наказывать руководство этих территорий за срыв сроков на заключение договоров, а деньги возвращать обратно в бюджет.

Ужесточение наказания поддержал глава края Владимир Владимиров, но возвращать деньги в бюджет он считает не эффективной мерой: так страдают невинные жители.

«Поэтому будем применять к таким руководителям меры вплоть до увольнения, но все запланированные работы должны быть завершены», – заявил Владимир Владимиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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